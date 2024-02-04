توفي الحاج جميل ترو والد العميد الركن المتقاعد إبراهيم ترو (٨٦٠٣٧٨) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ بعد صلاة الظهر في بلدة برجا.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ لغاية صلاة العصر في منزل صهره "جمال ترو" الكائن في حي الصوانة وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ما بين صلاتي العصر والمغرب في مسجد الديماس - قاعة الشيخ أحمد الزعرت - برجا.