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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/02/2024 - 16:12
توفي الحاج جميل ترو والد العميد الركن المتقاعد إبراهيم ترو (٨٦٠٣٧٨) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج جميل ترو والد العميد الركن المتقاعد إبراهيم ترو (٨٦٠٣٧٨) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ بعد صلاة الظهر في بلدة برجا.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ لغاية صلاة العصر في منزل صهره "جمال ترو" الكائن في حي الصوانة وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ما بين صلاتي العصر والمغرب في مسجد الديماس - قاعة الشيخ أحمد الزعرت - برجا.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 2, 2024