Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/02/2024 - 16:12

توفي الحاج جميل ترو والد العميد الركن المتقاعد إبراهيم ترو (٨٦٠٣٧٨) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢ بعد صلاة الظهر في بلدة برجا.
 تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ لغاية صلاة العصر في منزل صهره "جمال ترو" الكائن في حي الصوانة وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ما بين صلاتي العصر والمغرب في مسجد الديماس - قاعة الشيخ أحمد الزعرت - برجا.

Ar
Date: 
الثلاثاء, أبريل 2, 2024