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Published by lebarmy10 on جمعة, 04/01/2022 - 19:58
توفي بتاريخ 1 / 4 / 2022 المعاون اول المتقاعد ابراهيم ابراهيم والد العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني،وولد زوجة العقيد الياس إبراهيم من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفي بتاريخ 1 / 4 / 2022 المعاون اول المتقاعد ابراهيم ابراهيم والد العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني،وولد زوجة العقيد الياس إبراهيم من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 4 / 2022 الساعة 11.00 في صالون كنيسة مار الياس – النهرية – قضاء عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم:395771 /03.
- العقيد الياس إبراهيم:244479 /70.
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Date:
الجمعة, أبريل 1, 2022