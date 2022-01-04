توفي بتاريخ 1 / 4 / 2022 المعاون اول المتقاعد ابراهيم ابراهيم والد العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم من ضباط الجيش اللبناني،وولد زوجة العقيد الياس إبراهيم من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 4 / 2022 الساعة 11.00 في صالون كنيسة مار الياس – النهرية – قضاء عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- العميد الركن المتقاعد ادوار ابراهيم:395771 /03.

- العقيد الياس إبراهيم:244479 /70.