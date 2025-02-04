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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 02/04/2025 - 18:55
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٤ الساعة ١٣:٣٠ في جبانة بلدته عيتا الشعب.
توفي الحاج علي محمود سرور والد العميد الركن المتقاعد المتوفى منير سرور (٨٥٠۰٦۹) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٤ الساعة ١٣:٣٠ في جبانة بلدته عيتا الشعب.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولده الدكتور تيسير سرور في بلدة الشهابية - قضاء صور وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٧ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 4, 2025