توفي الحاج علي محمود سرور والد العميد الركن المتقاعد المتوفى منير سرور (٨٥٠۰٦۹) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٤ الساعة ١٣:٣٠ في جبانة بلدته عيتا الشعب.



تقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولده الدكتور تيسير سرور في بلدة الشهابية - قضاء صور وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٧ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء.