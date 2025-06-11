توفي السيد ناصيف ساسين والد العميد الركن المتقاعد الياس ساسين (٨٥۰۰۲۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار الياس الحي - حوش الأمراء (مدافن حوش الأمراء).

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٦/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد الياس ساسين على رقم الهاتف الخلوي: ٧٦/٥١١٣١٥.