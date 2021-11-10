توفي الحاج علي حسين سليم عبدالله والد العميد الركن المتقاعد باسم عبدلله من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2021 الساعة 14:00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة الخيام – الحي الجنوبي ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 / 10 / 2021 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 14 / 10 / 2021 إبتداء من الساعة 15،00, ولغاية الساعة 17،00 في مجمع الإمامين الحسنين – حارة حريك أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف 03/657718