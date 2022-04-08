توفي السيد مارون حنون والد العميد الركن المتقاعد توفيق حنون من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 4/ 8 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس – دبل – قضاء بنت جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 5 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:929451 /03.