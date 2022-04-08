- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on خميس, 08/04/2022 - 13:23
توفي السيد مارون حنون والد العميد الركن المتقاعد توفيق حنون من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد مارون حنون والد العميد الركن المتقاعد توفيق حنون من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 4/ 8 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس – دبل – قضاء بنت جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 5 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:929451 /03.
Ar
Date:
الأربعاء, أغسطس 3, 2022