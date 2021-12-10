Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 10/12/2021 - 12:27

توفي السيد حسن فارس والد العميد الركن المتقاعد جورج فارس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2021 الساعة 12,30 في كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس الاشرفية وينقل الجثمان بعد الصلاة الى مسقط رأسه – دير ميماس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف: 03/829133.

 

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Date: 
الاثنين, أكتوبر 11, 2021