توفي السيد حسن فارس والد العميد الركن المتقاعد جورج فارس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2021 الساعة 12,30 في كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس الاشرفية وينقل الجثمان بعد الصلاة الى مسقط رأسه – دير ميماس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف: 03/829133.