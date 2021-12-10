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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 10/12/2021 - 12:27
توفي السيد حسن فارس والد العميد الركن المتقاعد جورج فارس من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد حسن فارس والد العميد الركن المتقاعد جورج فارس من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 10 / 2021 الساعة 12,30 في كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس الاشرفية وينقل الجثمان بعد الصلاة الى مسقط رأسه – دير ميماس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف: 03/829133.
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Date:
الاثنين, أكتوبر 11, 2021