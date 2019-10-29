توفي الرقيب المتقاعد انطونيوس يعقوب والد العميد الركن المتقاعد جورج يعقوب من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 30 / 10 / 2019 الساعة 12.00 في كنيسة الصعود - الضبية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 9.00 وبتاريخ 31 / 10 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 16.00 في صالون كنيسة مار سمعان العامودي- بيت ملات، وبتاريخ 1 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود - الضبية.(رقم هاتف العميد المتقاعد جورج يعقوب: 03/366050)