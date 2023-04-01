توفي الحاج أحمد علي أحمد والد العميد الركن المتقاعد حسن علي أحمد من ضباط المديرية العامة للأمن العام، ووالد زوجة العميد الركن المتقاعد علي خميس من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 5 / 1 / 2023 الساعة 12.30 في جبانة بلدة شوكين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 6 و7 / 1 / 2023 للرجل والنساء في منزل الفقيد الكائن في بلدة شوكين، وبتاريخ 8 / 1 / 2023 الساعة 10.00 للرجال والنساء في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 10 / 1 / 2023 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 17.30 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- العميد الركن المتقاعد حسن علي أحمد:000245 /03 – 577785 /03.

- العميد الركن المتقاعد علي خميس:516154 /03.

- الرائد أحمد عواركه (حفيد الفقيد):549950 /03.