توفي الحاج ديب الحجار والد العميد الركن المتقاعد حسين الحجار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2017/12/8 الساعة 16.00 في جبانة مرج علي – شحيم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل إبنه الدكتور المهندس هيثم الحجار الكائن في حي مرج علي شحيم ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسين الحجار 70/217333 ).