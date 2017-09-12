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Published by lebarmy3 on سبت, 12/09/2017 - 15:42
توفي الحاج ديب الحجار والد العميد الركن المتقاعد حسين الحجار من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج ديب الحجار والد العميد الركن المتقاعد حسين الحجار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2017/12/8 الساعة 16.00 في جبانة مرج علي – شحيم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل إبنه الدكتور المهندس هيثم الحجار الكائن في حي مرج علي شحيم ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسين الحجار 70/217333 ).
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Date:
الجمعة, ديسمبر 8, 2017