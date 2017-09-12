Published by lebarmy3 on سبت, 12/09/2017 - 15:42

توفي الحاج ديب الحجار والد العميد الركن المتقاعد حسين الحجار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2017/12/8 الساعة 16.00 في جبانة مرج علي – شحيم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل إبنه الدكتور المهندس هيثم الحجار الكائن في حي مرج علي شحيم ( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد حسين الحجار  70/217333 ).

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Date: 
الجمعة, ديسمبر 8, 2017