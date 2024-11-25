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Published by lebarmy15 on اثنين, 11/25/2024 - 19:40
توفي السيد دياب حرب والد العميد الركن المتقاعد حميد حرب (۹٤٠۱٥۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد دياب حرب والد العميد الركن المتقاعد حميد حرب (۹٤٠۱٥۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ الساعة ۱۳:۰۰ في كنيسة مار شربل - أدونيس، ويوارى الثرى في تنورين.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعده في صالون كنيسة سيدة الانتقال - تنورين، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس.
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Date:
الاثنين, نوفمبر 25, 2024