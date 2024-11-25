توفي السيد دياب حرب والد العميد الركن المتقاعد حميد حرب (۹٤٠۱٥۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ الساعة ۱۳:۰۰ في كنيسة مار شربل - أدونيس، ويوارى الثرى في تنورين.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعده في صالون كنيسة سيدة الانتقال - تنورين، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس.