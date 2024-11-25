Published by lebarmy15 on اثنين, 11/25/2024 - 19:40

توفي السيد دياب حرب والد العميد الركن المتقاعد حميد حرب (۹٤٠۱٥۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦ الساعة ۱۳:۰۰ في كنيسة مار شربل - أدونيس، ويوارى الثرى في تنورين.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعده في صالون كنيسة سيدة الانتقال - تنورين، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار شربل - أدونيس.

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Date: 
الاثنين, نوفمبر 25, 2024