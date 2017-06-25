توفي السيد شحادة فريجه والد العميد الركن المتقاعد خير فريجه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 26 /6 /2017 الساعة 16.00 في كنيسة الصليب – رعيت.

تقبل التعازي بتاريخي 26 و 27 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الإجتماعية – رعيت، وبتاريخ 28 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون كنيسة مار جرجس – نهر ابراهيم (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد خير فريجه: 440818/ 70).