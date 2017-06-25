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Published by hrmozian on ثلاثاء, 06/27/2017 - 08:01
توفي السيد شحادة فريجه والد العميد الركن المتقاعد خير فريجه من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد شحادة فريجه والد العميد الركن المتقاعد خير فريجه من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 26 /6 /2017 الساعة 16.00 في كنيسة الصليب – رعيت.
تقبل التعازي بتاريخي 26 و 27 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الإجتماعية – رعيت، وبتاريخ 28 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 20.00 في صالون كنيسة مار جرجس – نهر ابراهيم (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد خير فريجه: 440818/ 70).
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Date:
الأحد, يونيو 25, 2017