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Published by Anonymous on جمعة, 11/08/2019 - 14:03
توفي السيد كرم كيروز والد العميد الركن المتقاعد روبير كيروز من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد كرم كيروز والد العميد الركن المتقاعد روبير كيروز من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2019 الساعة 15.00 في كاتدرائية مار سابا – بشري .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 9 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية مار سابا - بشري وبتاريخ 10 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة العطايا – أدما مطرانية جونيه .
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Date:
الخميس, نوفمبر 7, 2019