توفي السيد كرم كيروز والد العميد الركن المتقاعد روبير كيروز من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 11 / 2019 الساعة 15.00 في كاتدرائية مار سابا – بشري .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 9 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية مار سابا - بشري وبتاريخ 10 / 11 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة العطايا – أدما مطرانية جونيه .