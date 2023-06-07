توفي بتاريخ 5 / 7 / 2023 الجندي أول المتقاعد كريم وهبه رقم 1663 والد العميد الركن المتقاعد سيمون وهبه( 820047 ) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 7 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار الياس – الفريديس – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 9 / 7 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 وبغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة السيدة – داريا – كسروان، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 124023 / 76.