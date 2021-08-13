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Published by lebarmy12 on جمعة, 08/13/2021 - 21:21
توفي السيد الياس البشواتي والد العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد الياس البشواتي والد العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 14 / 8 / 2021 الساعة 15,30 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك – ذوق مكايل – السوق العتيق.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/266603.
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Date:
الجمعة, أغسطس 13, 2021