توفي السيد الياس البشواتي والد العميد الركن المتقاعد شارل البشواتي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 14 / 8 / 2021 الساعة 15,30 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك – ذوق مكايل – السوق العتيق.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/266603.