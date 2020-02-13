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Published by lebarmy10 on خميس, 02/13/2020 - 10:30
توفي السيد طانيوس منصور الفغالي والد العميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد طانيوس منصور الفغالي والد العميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار سركيس وباخوس – كفرعبيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 14 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, فبراير 12, 2020