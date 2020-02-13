توفي السيد طانيوس منصور الفغالي والد العميد الركن المتقاعد شربل منصور الفغالي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار سركيس وباخوس – كفرعبيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 14 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.