توفي السيد جرجي شاوول والد العميد الركن المتقاعد طوني شاوول من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 2/ 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون-الشياح.

تقبل التعازي بتاريخ 4 / 2/ 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 6 / 2/ 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.