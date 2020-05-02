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Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/05/2020 - 14:30
توفي السيد جرجي شاوول والد العميد الركن المتقاعد طوني شاوول من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جرجي شاوول والد العميد الركن المتقاعد طوني شاوول من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 2/ 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون-الشياح.
تقبل التعازي بتاريخ 4 / 2/ 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 6 / 2/ 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 4, 2020