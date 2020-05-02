Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/05/2020 - 14:30

توفي السيد جرجي شاوول والد العميد الركن المتقاعد طوني شاوول من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 2/ 2020 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون-الشياح.
تقبل التعازي بتاريخ 4 / 2/ 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 6 / 2/ 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

 

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Date: 
الثلاثاء, فبراير 4, 2020