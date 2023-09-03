- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on خميس, 03/09/2023 - 22:16
توفي السيد جرجس عبدالله حوراني والد العميد الركن المتقاعد عبدالله حوراني من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جرجس عبدالله حوراني والد العميد الركن المتقاعد عبدالله حوراني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 3 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس – هيتلا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 14.00 لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12/ 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الدوير – الفيدار – جبيل، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 965708 / 03.
Ar
Date:
الخميس, مارس 9, 2023