توفي السيد جرجس عبدالله حوراني والد العميد الركن المتقاعد عبدالله حوراني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 3 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس – هيتلا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 11 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 ومن الساعة 14.00 لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12/ 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الدوير – الفيدار – جبيل، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 965708 / 03.