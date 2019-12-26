توفي الحاج محمد مكي والد العميد الركن المتقاعد عبد المنعم مكي من ضباط الجيش اللبناني .

يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 / 2019 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة أنصار – الجنوب.

تقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن و بعده وبتاريخ 28 / 12 / 2019 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه حي الزياته التحتا وبتاريخ 29 / 12 / 2019 الساعة 10.00 في حسينية بلدة أنصار وبتاريخ 2 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء خلف المديرية العامة لأمن الدولة.