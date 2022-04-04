توفي السيد جوزف نصار والد العميد الركن المتقاعد عدوان نصار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - تربل - زحلة.

تقبل التعازي بتاريخي 5 و 6 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/287281.