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Published by lebarmy3 on اثنين, 04/04/2022 - 23:12
توفي السيد جوزف نصار والد العميد الركن المتقاعد عدوان نصار من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جوزف نصار والد العميد الركن المتقاعد عدوان نصار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار جرجس - تربل - زحلة.
تقبل التعازي بتاريخي 5 و 6 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/287281.
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Date:
الاثنين, أبريل 4, 2022