توفي السيد محمد الفرو والد العميد الركن المتقاعد عفيف الفرو (۷٥۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.
 يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/٥ صباحًا في المملكة العربية السعودية.
تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/١/٦ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في قاعة مجمع الفاروق - قب الياس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عفيف الفرو على رقم الهاتف: ٠٣/٠٥٤١٤٣.

الأحد, يناير 4, 2026