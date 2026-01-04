توفي السيد محمد الفرو والد العميد الركن المتقاعد عفيف الفرو (۷٥۰۰۲٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/٥ صباحًا في المملكة العربية السعودية.

تُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/١/٦ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٧.٠٠ في قاعة مجمع الفاروق - قب الياس، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد عفيف الفرو على رقم الهاتف: ٠٣/٠٥٤١٤٣.