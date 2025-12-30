توفي السيد رضا مكه والد العميد الركن المتقاعد علي مكه (۸٥۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.

أُُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۰ الساعة ۱۳.۰۰ في بلدة حبوش - النبطية.

تُقبل التعازي بعد الدفن في حسينية البلدة المذكورة - قاعة التعازي للرجال والنساء، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۱ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ۱۲.۰۰ ومن الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/١/١ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد علي مكه على رقم الهاتف: ٠٣/٧٠٩٣٥١.

تُقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة الفقيد يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ الساعة ١٥.٠٠ في حسينية البلدة ذاتها.