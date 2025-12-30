- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 12/30/2025 - 16:44
توفي السيد رضا مكه والد العميد الركن المتقاعد علي مكه (۸٥۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد رضا مكه والد العميد الركن المتقاعد علي مكه (۸٥۰۱۹۲) من ضباط الجيش اللبناني.
أُُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۰ الساعة ۱۳.۰۰ في بلدة حبوش - النبطية.
تُقبل التعازي بعد الدفن في حسينية البلدة المذكورة - قاعة التعازي للرجال والنساء، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۱ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ۱۲.۰۰ ومن الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/١/١ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد علي مكه على رقم الهاتف: ٠٣/٧٠٩٣٥١.
تُقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة الفقيد يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ الساعة ١٥.٠٠ في حسينية البلدة ذاتها.
Ar
Date:
الثلاثاء, ديسمبر 30, 2025