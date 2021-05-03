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Published by lebarmy10 on جمعة, 03/05/2021 - 14:18
توفي السيد ديب أبو عماد والد العميد الركن المتقاعد عماد أبو عماد من ضباط الجيش اللبناني.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
توفي السيد ديب أبو عماد والد العميد الركن المتقاعد عماد أبو عماد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة صيدنايا للروم الأرثوذكس – الدكوانة خلف السيس سويت.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
-العميد الركن المتقاعد عماد أبو عماد:215008 /70.
-إبنة الفقيد السيدة إلهام:754236 /71.
- إبنة الفقيد السيدة هيام:867628 /71.
- إبنة الفقيد السيدة إيمان:815437 /81.
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Date:
الجمعة, مارس 5, 2021