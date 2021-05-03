توفي السيد ديب أبو عماد والد العميد الركن المتقاعد عماد أبو عماد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة صيدنايا للروم الأرثوذكس – الدكوانة خلف السيس سويت.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

-العميد الركن المتقاعد عماد أبو عماد:215008 /70.

-إبنة الفقيد السيدة إلهام:754236 /71.

- إبنة الفقيد السيدة هيام:867628 /71.

- إبنة الفقيد السيدة إيمان:815437 /81.