توفي الحاج عبد الحسين حكيم والد العميد الركن المتقاعد غسان حكيم (۷۷۰۰۳۷) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٩ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة شقرا - بنت جبيل.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وسيُقام ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاته يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١ الساعة ١٦:٣٠ في حسينية السيدة زينب، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء.