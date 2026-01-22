Published by lebarmy5 on خميس, 01/22/2026 - 19:45

توفي السيد جميل نايف داغر والد العميد الركن المتقاعد غيث داغر (۹٤۰۰۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار تقلا - المروج - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۳۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الصالة العامة - المروج، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن.

الخميس, يناير 22, 2026