خميس, 01/22/2026 - 19:45
توفي السيد جميل نايف داغر والد العميد الركن المتقاعد غيث داغر (۹٤۰۰۸۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار تقلا - المروج - المتن.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۳۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الصالة العامة - المروج، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون كنيسة مار أنطونيوس الكبير - جديدة المتن.
الخميس, يناير 22, 2026