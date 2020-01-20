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Published by lebarmy2 on اثنين, 01/20/2020 - 16:13
توفي في المهجر الحاج نجيب ناصر والد العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي في المهجر الحاج نجيب ناصر والد العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 1 /2020 في النجف الأشرف – العراق.
تقبل التعازي بتواريخ 23 ، 24 و 25 / 1 /2020 في منزل العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر الكائن في بلدة اركي – صيدا وبتاريخ 26 / 1 /2020 الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة.
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Date:
الاثنين, يناير 20, 2020