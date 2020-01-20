Published by lebarmy2 on اثنين, 01/20/2020 - 16:13

توفي في المهجر الحاج نجيب ناصر والد العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 1 /2020 في النجف الأشرف – العراق.
تقبل التعازي بتواريخ 23 ، 24 و 25 / 1 /2020 في منزل العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر الكائن في بلدة اركي – صيدا وبتاريخ 26 / 1 /2020 الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة.

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Date: 
الاثنين, يناير 20, 2020