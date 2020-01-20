توفي في المهجر الحاج نجيب ناصر والد العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 1 /2020 في النجف الأشرف – العراق.

تقبل التعازي بتواريخ 23 ، 24 و 25 / 1 /2020 في منزل العميد الركن المتقاعد فؤاد ناصر الكائن في بلدة اركي – صيدا وبتاريخ 26 / 1 /2020 الساعة 10.00 في حسينية البلدة المذكورة.