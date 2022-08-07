توفي السيد خالد أبي فراج والد العميد الركن المتقاعد فادي أبي فراج من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 / 2022 الساعة 11.00 في مقر بيت بعلشميه العام.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00، وبتاريخ 11 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في بيت بعلشميه العام، وطيلة أيام الأسبوع إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزله الكائن في بعلشميه الحارة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على أحد رقمي الهاتف: 638159 /03 – 585586 / 70.