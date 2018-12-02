توفي السيد جواد حسين جواد والد العميد الركن المتقاعد نبيل جواد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2018 الساعة 15,00 في بلدة كفرفيلا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 13 – 14 و 15 / 2 / 2018 في منزله في بلدة كفرفيلا وبتاريخ 16 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء.

( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد نبيل جواد 03/493140).