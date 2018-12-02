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Published by lebarmy12 on اثنين, 02/12/2018 - 17:20
توفي السيد جواد حسين جواد والد العميد الركن المتقاعد نبيل جواد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2018 الساعة 15,00 في بلدة كفرفيلا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 13 – 14 و 15 / 2 / 2018 في منزله في بلدة كفرفيلا وبتاريخ 16 / 2 / 2018 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء.
( رقم هاتف العميد الركن المتقاعد نبيل جواد 03/493140).
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Date:
الاثنين, فبراير 12, 2018