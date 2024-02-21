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Published by lebarmy12 on أربعاء, 02/21/2024 - 15:45
توفي الحاج محمد سنجر والد العميد الركن المتقاعد نديم سنجر (860328) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج محمد سنجر والد العميد الركن المتقاعد نديم سنجر (860328) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2024 الساعة 15.00 في مسجد الفرقان الكائن في مقبرة صيدا الجديدة – سيروب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و 23 / 2 / 2024 في منزل الفقيد الكائن في صيدا – الست نفيسة – خلف سنترال الجديد – بناية أبو زيد – الطابق الثالث، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد نديم سنجر على رقم الهاتف: 002248 / 76.
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Date:
الأربعاء, فبراير 21, 2024