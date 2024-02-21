توفي الحاج محمد سنجر والد العميد الركن المتقاعد نديم سنجر (860328) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2024 الساعة 15.00 في مسجد الفرقان الكائن في مقبرة صيدا الجديدة – سيروب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و 23 / 2 / 2024 في منزل الفقيد الكائن في صيدا – الست نفيسة – خلف سنترال الجديد – بناية أبو زيد – الطابق الثالث، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد نديم سنجر على رقم الهاتف: 002248 / 76.