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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 01/28/2025 - 16:48
توفي الحاج حيدر زهوه والد العميد الركن المتقاعد نضال زهوه (٩٦۰۰٨٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة مجدل سلم - مرجعيون، ويوارى الثرى في روضة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية تاريخ ۲۰۲٥/٢/٢ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - الساحة العامة وبتاريخ ۲۰۲٥/۲/۳ ابتداءً من الساعة ۱٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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Date:
الثلاثاء, يناير 28, 2025