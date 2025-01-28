توفي الحاج حيدر زهوه والد العميد الركن المتقاعد نضال زهوه (٩٦۰۰٨٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٩ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة مجدل سلم - مرجعيون، ويوارى الثرى في روضة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية تاريخ ۲۰۲٥/٢/٢ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه - الساحة العامة وبتاريخ ۲۰۲٥/۲/۳ ابتداءً من الساعة ۱٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة.