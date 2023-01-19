توفي السيد جورج ناصيف البرخش والد العميد الركن المتقاعد وليد البرخش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2023 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة الانتقال – جون – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 وبعده لغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة المعونة الدائمة – فرن الشباك، وبتاريخ 22 / 1 / 2023 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة جون – الشوف، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 410405 / 03.