Published by lebarmy16 on أحد, 01/28/2024 - 16:45

توفي السيد إميل يوسف قصيفي والد العميد الركن المتقاعد يوسف قصيفي (860025) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 1 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 853045 / 03.

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Date: 
الأحد, يناير 28, 2024