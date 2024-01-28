توفي السيد إميل يوسف قصيفي والد العميد الركن المتقاعد يوسف قصيفي (860025) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 29 / 1 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 853045 / 03.