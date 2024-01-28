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Published by lebarmy16 on أحد, 01/28/2024 - 16:45
توفي السيد إميل يوسف قصيفي والد العميد الركن المتقاعد يوسف قصيفي (860025) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد إميل يوسف قصيفي والد العميد الركن المتقاعد يوسف قصيفي (860025) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 29 / 1 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة مار عبدا وفوقا – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 30 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 853045 / 03.
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Date:
الأحد, يناير 28, 2024