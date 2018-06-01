Published by lebarmy2 on سبت, 01/06/2018 - 18:30

توفي المعاون المتقاعد ابراهيم الحنا والد العميد الركن بيار الحنا من مقر عام الجيش.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 1 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس – شدرا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 9 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود الإلهي – كفرحباب – غزير.

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Date: 
السبت, يناير 6, 2018