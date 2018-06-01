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Published by lebarmy2 on سبت, 01/06/2018 - 18:30
توفي المعاون المتقاعد ابراهيم الحنا والد العميد الركن بيار الحنا من مقر عام الجيش.
توفي المعاون المتقاعد ابراهيم الحنا والد العميد الركن بيار الحنا من مقر عام الجيش.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 1 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس – شدرا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 9 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود الإلهي – كفرحباب – غزير.
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Date:
السبت, يناير 6, 2018