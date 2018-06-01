توفي المعاون المتقاعد ابراهيم الحنا والد العميد الركن بيار الحنا من مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 1 /2018 الساعة 15.00 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس – شدرا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 9 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة الصعود الإلهي – كفرحباب – غزير.