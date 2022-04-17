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Published by lebarmy3 on أحد, 04/17/2022 - 16:32
توفي السيد قيصر حبيب الخوري والد العميد الركن جورج الخوري من منطقة جبل لبنان.
توفي السيد قيصر حبيب الخوري والد العميد الركن جورج الخوري من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس - جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 19 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وتختتم بقداس المرافقة.
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Date:
الأحد, أبريل 17, 2022