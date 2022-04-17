توفي السيد قيصر حبيب الخوري والد العميد الركن جورج الخوري من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 4 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار جرجس - جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 19 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وتختتم بقداس المرافقة.