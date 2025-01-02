توفي المؤهل المتقاعد أسعد موسى والد العميد الركن جوزف موسى من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣ الساعة ١٠:٠٠ في كنيسة سيدة المعونات - زوق مكايل ومن ثم ينقل الجثمان إلى كنيسة مار ليشع في مسقط رأسه ممنع - عكار حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة ١٤:٠٠.

تقبل التعازي يوم الدفن ابتداءً من الساعة ٨:٠٠ لغاية الساعة ١٠:٠٠ في صالون كنيسة سيدة المعونات - زوق مكايل وابتداءً من الساعة ١٤:٣٠ لغاية الساعة ١٦:٣٠ في صالون كنيسة مار ليشع ممنع - عكار وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة سيدة المعونات - زوق مكايل.