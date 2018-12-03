توفي الحاج قاسم ديب عبدو والد العميد الركن حسيب عبدو من امانة الاركان.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 3 /2018 الساعة 10.30 في حسينية بلدة حارة صيدا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزله الكائن في حارة صيدا – طريق الجيش – المدخل الشرقي، وبعد الدفن وبتاريخي 14 و 15 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان الكائنة في تعمير حارة صيدا، وبتاريخ 16 / 3 /2018 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – بيروت – الجناح – قرب المديرية العامة لأمن الدولة (رقم هاتف العميد الركن حسيب عبدو رباعي 8525 خلوي 248102 /03)