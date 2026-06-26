Published by lebarmy3 on جمعة, 06/26/2026 - 22:46

توفي السيد صفا مجلي والد العميد الركن خالد مجلي من لواء المشاة الأول.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة رقاد السيدة - جبرايل - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ ومن الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٥٦٣٦٥.

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Date: 
الجمعة, يونيو 26, 2026