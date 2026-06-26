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Published by lebarmy3 on جمعة, 06/26/2026 - 22:46
توفي السيد صفا مجلي والد العميد الركن خالد مجلي من لواء المشاة الأول.
توفي السيد صفا مجلي والد العميد الركن خالد مجلي من لواء المشاة الأول.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة رقاد السيدة - جبرايل - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٨ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ ومن الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٥٦٣٦٥.
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Date:
الجمعة, يونيو 26, 2026