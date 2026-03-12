توفي السيد مارون العاقوري والد العميد الركن دافيد العاقوري من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار مارون - جزين.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٨٧٩٥٣.