خميس, 03/12/2026
توفي السيد مارون العاقوري والد العميد الركن دافيد العاقوري من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٣ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار مارون - جزين.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٨٧٩٥٣.
الخميس, مارس 12, 2026