اثنين, 12/08/2025
توفي السيد باخوس حاكمه والد العميد الركن روني حاكمه من أركان الجيش للعديد - جهاز المراسم.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۹ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلادنس – القبيات - الذوق.
تقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۸ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ٩,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في كنيسة الصعود - الضبيه أو عبر الإتصال بالعميد الركن روني حاكمه على رقم الهاتف الخليوي : ٧٠/٠٩٦٩٩٩.
الاثنين, ديسمبر 8, 2025