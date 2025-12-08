توفي السيد باخوس حاكمه والد العميد الركن روني حاكمه من أركان الجيش للعديد - جهاز المراسم.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۹ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة سيدة الحبل بلادنس – القبيات - الذوق.

تقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۸ اعتبارًا من الساعة ١٥,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ٩,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في كنيسة الصعود - الضبيه أو عبر الإتصال بالعميد الركن روني حاكمه على رقم الهاتف الخليوي : ٧٠/٠٩٦٩٩٩.