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Published by lebarmy12 on سبت, 12/21/2024 - 15:22
توفي الشيخ فيليمون الهاشم والد العميد الركن سابا الهاشم من لواء الدعم.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار عبدا - بلاط جبيل.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۲۱ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٤٢٨٣٩.
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Date:
السبت, ديسمبر 21, 2024