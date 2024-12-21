توفي الشيخ فيليمون الهاشم والد العميد الركن سابا الهاشم من لواء الدعم.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة مار عبدا - بلاط جبيل.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۲۱ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۲۳ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٤٢٨٣٩.