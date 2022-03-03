توفي السيد حبيب خليل زغيب والد العميد الركن سيمون زغيب قائد لواء المشاة السابع.

يقام المأتم بتاريخ 3 /3 /2022 الساعة 15,00 في كنيسة مار ماما الرعائية – بنتاعل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 4 /3 / 2022 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 17,00 وتختتم بقداس المرافقة في الكنيسة المذكورة ، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف 686885 /03.