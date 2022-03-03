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Published by lebarmy5 on خميس, 03/03/2022 - 14:02
توفي السيد حبيب خليل زغيب والد العميد الركن سيمون زغيب قائد لواء المشاة السابع.
توفي السيد حبيب خليل زغيب والد العميد الركن سيمون زغيب قائد لواء المشاة السابع.
يقام المأتم بتاريخ 3 /3 /2022 الساعة 15,00 في كنيسة مار ماما الرعائية – بنتاعل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 4 /3 / 2022 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 17,00 وتختتم بقداس المرافقة في الكنيسة المذكورة ، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف 686885 /03.
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Date:
الخميس, مارس 3, 2022