توفي المربي الدكتور رامز فرحات والد العميد الركن شادي فرحات من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم .

يقام المأتم بتاريخ 28 / 11 / 2023 الساعة 13,00 في حسينية بلدة بيت شاما – البقاع .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 29 و 30 / 11 / 2023 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 1 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – قرب المديرية العامة لأمن الدولة ، أو عبر الإتصال بالعميد الركن شادي فرحات على أحد أرقام الهواتف التالية : خلوي : 112012/ 03 - 870921 / 70 .