توفي السيد الياس بركات والد العميد الركن شربل بركات من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار تقلا - بقنايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالة الرابطة الاجتماعية - بقنايا

أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٥٧٩٢٩.