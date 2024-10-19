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Published by lebarmy15 on سبت, 10/19/2024 - 12:06
توفي السيد الياس بركات والد العميد الركن شربل بركات من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.
توفي السيد الياس بركات والد العميد الركن شربل بركات من منطقة جبل لبنان - فرع المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٩ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار تقلا - بقنايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالة الرابطة الاجتماعية - بقنايا
أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٤٥٧٩٢٩.
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Date:
السبت, أكتوبر 19, 2024