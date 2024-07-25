توفي السيد كمال عوّاد والد العميد الركن شربل عواد من أركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشياح، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في مار جريس - الخريبة - الحدث.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح.