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Published by lebarmy16 on خميس, 07/25/2024 - 21:40
توفي السيد كمال عوّاد والد العميد الركن شربل عواد من أركان الجيش للعمليات.
توفي السيد كمال عوّاد والد العميد الركن شربل عواد من أركان الجيش للعمليات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس - الشياح، ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في مار جريس - الخريبة - الحدث.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٧ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار جرجس - الشياح.
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Date:
الخميس, يوليو 25, 2024