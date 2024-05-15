Published by lebarmy15 on أربعاء, 05/15/2024 - 15:44

توفي السيد يوسف جريج والد العميد الركن طوني جريج قائد شرطة منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس – القبيات – غوايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة الصعود – ضبية.

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Date: 
الأربعاء, مايو 15, 2024