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Published by lebarmy15 on أربعاء, 05/15/2024 - 15:44
توفي السيد يوسف جريج والد العميد الركن طوني جريج قائد شرطة منطقة جبل لبنان.
توفي السيد يوسف جريج والد العميد الركن طوني جريج قائد شرطة منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس – القبيات – غوايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة الصعود – ضبية.
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Date:
الأربعاء, مايو 15, 2024