توفي السيد يوسف جريج والد العميد الركن طوني جريج قائد شرطة منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار جرجس – القبيات – غوايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ٩:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٧ ابتداءً من الساعة ١٢:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في كنيسة الصعود – ضبية.