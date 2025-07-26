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Published by lebarmy3 on سبت, 07/26/2025 - 13:00
توفي المعاون المتقاعد رشيد نبها والد العميد الركن عماد نبها من مديرية المخابرات.
توفي المعاون المتقاعد رشيد نبها والد العميد الركن عماد نبها من مديرية المخابرات.
يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٦ الساعة ۱۸:۰۰ في جبانة بلدة تمنين التحتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الزهراء - تمنين التحتا ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة أو عبر الاتصال بالعميد الركن عماد نبها على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٧٥٦٦٦.
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Date:
السبت, يوليو 26, 2025