توفي المعاون المتقاعد رشيد نبها والد العميد الركن عماد نبها من مديرية المخابرات.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٦ الساعة ۱۸:۰۰ في جبانة بلدة تمنين التحتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الزهراء - تمنين التحتا ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة أو عبر الاتصال بالعميد الركن عماد نبها على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/١٧٥٦٦٦.