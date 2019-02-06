توفي السيد جورج مخول والد العميد الركن فادي مخول قائد مدرسة القوات الخاصة.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 6 /2019 الساعة 17.00 في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – الميناء، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 5 و 6 / 6 /2019 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكاتدرائية المذكورة أعلاه.