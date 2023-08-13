توفي السيد محمد رمضان والد العميد الركن فايز رمضان من اركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 8 / 2023 الساعة 18.00 في جبانة بلدة جباع – النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 14 و 15 / 8 / 2023 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب الحسينية أو عبر الإتصال بالعميد الركن فايز رمضان على رقم الهاتف: خلوي: 967686 / 03.