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Published by lebarmy15 on اثنين, 02/19/2024 - 13:47
توفي السيد طانيوس نصار والد العميد الركن فكتور نصار من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد طانيوس نصار والد العميد الركن فكتور نصار من لواء الحرس الجمهوري.
أقيم المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2024 الساعة 15,00 في كنيسة السيدة – صربا – الجنوب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 14 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 13, 2024