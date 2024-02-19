توفي السيد طانيوس نصار والد العميد الركن فكتور نصار من لواء الحرس الجمهوري.

أقيم المأتم بتاريخ 13 / 2 / 2024 الساعة 15,00 في كنيسة السيدة – صربا – الجنوب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 14 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.