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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 07/28/2026 - 13:27
توفي الشيخ أنيس علود حديفه والد العميد الركن كرم علود حديفه من مقر عام الجيش.
توفي الشيخ أنيس علود حديفه والد العميد الركن كرم علود حديفه من مقر عام الجيش.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ الساعة ۱۱.۰۰ في موقف بلدة عين قنيا - حاصبيا.
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۲۹ و٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٨.٠٠ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ في موقف البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٢١٥٢٠.
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Date:
الثلاثاء, يوليو 28, 2026