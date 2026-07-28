توفي الشيخ أنيس علود حديفه والد العميد الركن كرم علود حديفه من مقر عام الجيش.

أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ الساعة ۱۱.۰۰ في موقف بلدة عين قنيا - حاصبيا.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۲۹ و٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٨.٠٠ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ في موقف البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٢١٥٢٠.