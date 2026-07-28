Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 07/28/2026 - 13:27

توفي الشيخ أنيس علود حديفه والد العميد الركن كرم علود حديفه من مقر عام الجيش.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٨ الساعة ۱۱.۰۰ في موقف بلدة عين قنيا - حاصبيا.
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد ويومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۲۹ و٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١٨.٠٠ ولغاية الساعة ۲۰.۰۰ في موقف البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٢١٥٢٠.

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Date: 
الثلاثاء, يوليو 28, 2026